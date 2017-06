Boekje verschenen over oud-huisarts Standdaarbuiten

Het boekje, uitgegeven als een van de drie maandelijkse periodieken van de kring, werd zaterdag door de voorzitter van de kring, Antoon Koenraads, aan de inmiddels 88-jarige Scholtens overhandigd. Die was samen met zijn vrouw Claartje en zoon Richard vanuit zijn woning in Kalmthout, in België, afgereisd naar Standdaarbuiten.

Snelders schreef het boekje samen met Scholtens. Zij wisselen elkaar in de tekst af, wat een levendig en goed leesbaar geheel oplevert. Wat uit hun gezamenlijke verhaal naar voren komt is dat Han Scholtens een echte dorpsdokter was. Hij werd geboren in Kloosterburen en omdat Standdaarbuiten ook een agrarisch dorp is, voelde hij er zich direct thuis.

Zoals toen gebruikelijk was werd hij op 12-jarige leeftijd naar de kostschool van de Fraters van Tilburg in Medemblik gestuurd. In die tijd was het gebruikelijk dat een van de kinderen uit een gezin priester zou worden. Hij kwam op het Klein Seminarie in Ootmarsum terecht, maar in 1944 bleek dat zijn roeping niet sterk genoeg was. Na het gymnasium gevolgd te hebben ging hij medicijnen studeren en werd in 1960 arts bij een huisartsenpraktijk in Veghel.

Persoonlijk

Via een bemiddelaar volgde Scholtens huisarts Piet van der Mee in Standdaarbuiten op, een praktijk van 1.200 patiënten. Om het ijs te breken ging hij met iedereen persoonlijk kennis maken. "Claartje en ik woonden prima naar onze zin op de Havenstraat 1. Beneden bij de ingang was de wachtkamer en via de trap moest men naar boven naar de spreekkamer. Het verbaasde mij hoe vlot de patiënten, jong en oud, de trap beklommen zonder er ooit af te vallen."

Dokter Scholtens was niet alleen huisarts in het dorp, maar hij nam ook het initiatief tot uitbreiding van het Wit-Gele Kruis en de oprichting van de tennisvereniging. Om ook in Noordhoek spreekuur te houden en bevallingen te mogen doen, moest hij zijn plek daar ‘bevechten’ zodat de verstandhouding met de artsen uit Klundert jarenlang niet optimaal was. Na zeven jaar Havenstraat verhuisde het gezin naar een nieuwe woning met praktijk in de Dr. Poelstraat.

Uiteraard staat het boekje vol met leuke dingen en voorvallen uit de praktijk van de dokter. Zo moesten de patiënten een penning trekken als ze op spreekuur gingen. Uit de verhalen die Antoon Koenraads en de zoon van dokter Scholtens vertelden kwam duidelijk naar voren dat heel de bevolking van het dorp de dokter in het hart had gesloten.