Bezoekers halen herinneringen op tijdens Midzomerparty Etten-Leur

De bands speelden gouden hits uit die periode. Samen met de bezoekers zorgden zij voor een geweldig sfeertje, wat bij velen herinneringen opriep aan vroeger tijden. Sommige aanwezigen staken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken en begonnen te dansen of luidkeels mee te zingen. Vele bekenden troffen elkaar en haalden met een wijntje of biertje verhalen op over hun eerste vriendje of vriendinnetje, wat zij ontmoetten tijdens concerten en optredens in Etten-Leurse kroegen en cafés.

Woordvoerder Lauran Mol van de organiserende Stichting Etten-Leur Promotion (STEP) was zeer tevreden: "Het is een geweldig feest en we zijn blij met deze bezoekersaantallen. Het moet een gezellig kleinschalig evenement blijven voor de hele familie. Voor volgend jaar hebben we al twee bands op het oog en zetten we ons weer in voor een goed doel."

De uiteindelijke donatie voor het goede doel dit jaar aan Stichting het Zorgenkind wordt over enige tijd bekendgemaakt.