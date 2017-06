Bestuurder witte bestelwagen gezocht na aanrijden fietsers

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Vergunning eigenaar munitiebrand Paukeslag in 2015 nog gecontroleerd De bewoner van de Paukeslag in Etten-Leur, waar maandagavond 29 mei brand woedde, is in december 2015 voor het laatst gecontroleerd door de politie op zijn opgeslagen munitie. Door de opgeslagen munitie ging de brand gepaard met ontploffingen.