Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Sloop van door brand verwoeste villa in Etten-Leur begonnen In wijk De Keen in Etten-Leur is woensdag een begin gemaakt met de sloop van de villa aan de Ouwer, waar in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart een verwoestende brand uitbrak.