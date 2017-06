Westelijk Moerdijk kiest ook voor ondergronds inzamelen restafval

In de enquête onder de bewoners werd alleen in Heijningen niet de door de gemeente voorgestelde respons van 60 procent gehaald, in de andere kernen wel. In dit specifieke geval heeft de gemeente Moerdijk, volgens afspraak, de keuze bepaald en ook hier gekozen voor de ondergrondse variant.

Aangezien de andere kernen in de omgeving ook voor deze optie hebben gekozen, is dat voor de gemeente het meest praktisch in de uitvoering. Bij dit besluit voelt de gemeente zich gesteund door het feit dat het volgens de antwoorden in de enquête niet tegen de meerderheid van de inwoners van Heijningen ingaat.

Er kon gekozen worden voor een container aan huis voor het restafval of zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt.

Prikkel

Volgens wethouder Jaap Kamp blijkt uit de respons op de enquête dat het onderwerp enorm leeft. "De helft van de inwoners heeft zijn of haar stem laten gelden en dat waardeer ik enorm."

De gemeente Moerdijk gaat eind deze maand of begin juli de inwoners verder informeren en vervolgens de exacte locaties voor de ondergrondse containers met hen afstemmen.