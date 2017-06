Gouden Moeierboomspeld voor kroegbaas Etten-Leur

Het Moeierboompje is een onderscheiding en een blijk van grote waardering voor mensen die zich belangeloos hebben ingezet voor de Etten-Leurse samenleving en daarmee zorgen voor verbinding.

Drie bekende Etten-Leurenaren hebben al eerder de zilveren Moeierboomspeld ontvangen voor hun verdiensten: Lauran Mol, Jos de Zwart en Wim van de Brink. Zij kregen woensdag de nog ontbrekende oorkonde uitgereikt.

Inspirator Jac van Dongen zelf speldde woensdag achtereenvolgens dit eervolle kleinood op bij vier nieuwe kandidaten: Wout Ellerkamp voor zijn verdiensten en tomeloze inzet voor Stichting Jeugdland; Carien van Peer (Carientje van de Tit) voor haar inzet als mantelzorger en haar 25-jarig lidmaatschap van het bestuur van de Bankenstraat; Sandra Wijkhuisen als voorzitter van de Yellow Roses Foundation voor haar initiatief van verwendagen voor vrouwen met kanker en tenslotte aan Jos Martens vanwege zijn grote invloed op het culturele leven van Etten-Leur.

Sociaal bewogen

Buitengewoon verrast was Jac van Dongen toen hij zelf daarna de gouden Moeierboomspeld kreeg uitgereikt vanwege zijn vele verdiensten. De kastelein van het bekendste café van Etten-Leur is onder andere de grondlegger van het MaMi-spektakel, van de nieuwjaarsduik bij zijn café en van het Smartlappenfestival. Daarnaast is hij een sociaal bewogen mens en een barkeeper met het hart op de juiste plaats. Dat blijkt met name uit zijn succesvolle India Project.

De speld werd hem overigens uitgereikt exact op de dag dat hij 35 jaar geleden met zijn café aan de Oude Bredaseweg in Etten-Leur van start ging. Na de overhandiging kon Van Dongen minutenlang geen woord uitbrengen, om vervolgens toch de microfoon ter hand te nemen: "Dit raakt mij in mijn hart. Dit had ik niet aan zien komen. De Moeierboom verbindt, die moet in Etten-Leur de zaak bij elkaar houden. Laten we leven, voelen en de Moeierboom eren."