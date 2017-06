Herdenking Watersnoodramp in Heijningen met kleiner gezelschap

De herdenking in Heijningen - de volgende is op 1 februari volgend jaar - is voortaan vooral bedoeld voor de inwoners en nabestaanden van de slachtoffers die in 1953 te betreuren waren. Hierdoor zal het gezelschap aanmerkelijk kleiner zijn dan voorgaande keren.

De organisatie is in handen van de Stichting Herdenking Watersnoodramp in samenwerking met vele vrijwilligers in het dorp. De gemeente biedt naast de financiële ondersteuning ook praktische ondersteuning met bijvoorbeeld verkeersregelaars.

Waarde

"De watersnoodramp heeft bijna elk gezin in Heijningen getroffen", zegt burgemeester Jac Klijs. "De impact hiervan blijven we elke vijf jaar herdenken. Ook als gemeente Moerdijk hechten we daar uiteraard veel waarde aan. De Stichting Herdenking Watersnoodramp en de gemeente hebben samen besloten dat we vooral willen herdenken met de inwoners en de nabestaanden. Het aantal officiële genodigden die beroepshalve worden uitgenodigd, zal dit jaar dan ook geringer zijn."

Het programma begint volgend jaar met een korte herdenkingsbijeenkomst in het Pestalozzihuis. Hierbij kunnen maximaal tweehonderd mensen aanwezig zijn. Hierop volgend wordt de herdenking buiten voortgezet bij het monument. Net zoals bij voorgaande keren kan hierbij iedereen die dat wil aansluiten. Bij het monument worden kransen gelegd door onder andere familie van slachtoffers, enkele heemkundekringen en burgers.

Dijk

Bij de watersnoodramp in 1953 vielen in de gemeente Moerdijk 103 dodelijke slachtoffers te betreuren. De meeste daarvan vielen in Heijningen. Het gemeentelijke Watersnoodmonument staat op de plek langs de dijk waar toen veel slachtoffers vielen.