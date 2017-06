Drie Etten-Leurse bands van toen op Midzomer Party à Go-Go

Het wordt een revival van drie bands uit de jaren zeventig met muziek uit diezelfde periode: 1967, Ruby’s Plane en Baomus geven acte de presence op het intieme podium in deze groene oase. De diskjockey van toen Harrie Aarts, alias dj Rattlesnake Joe, draait plaatjes vooraf en tussendoor en brengt of houdt het publiek in de juiste muzieksfeer.

De drie genoemde bands spelen muziek uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en zijn allemaal nog actief. De leden zijn inmiddels bijna een leven lang muzikant. De band 1967 speelt onder andere muziek van de Beatles, Rolling Stones en Scott Mckenzie. Ruby’s Plane speelt power rocking blues van Led Zeppelin, Deep Purple en Gary Moore en heeft een pittig repertoire met een eigen twist. Baomus speelt al ruim veertig jaar en brengt muziek van onder andere David Bowie, Fleetwood Mac, Joe Cocker en nummers uit de Top 2000.

Jeugdsentiment

Het initiatief van de muzikale revival ligt bij de mannen van STEP, die afgelopen maart hun 40-jarig bestaan vierden. Het midzomerfestival is een vervolg op het succesvolle optreden van vorig jaar van de eveneens uit de jaren zeventig stammende Etten-Leurse pop- en rockgroep Solid, grotendeels bemand door nazaten van de familie Dekkers en een aantal vrienden. Meer dan vierhonderd bezoekers zagen toen deze virtuoze muzikanten de stukken van de hemel spelen.

Volgens woordvoerder Lauran Mol zijn er heel veel positieve reacties gekomen na afloop van dat concert: "Ook andere bands gaven toen aan te willen optreden. Ons hart en onze wortels liggen in de popmuziek. Bovendien houden we van leuke contacten met mensen en hen vermaken met muziek is ons hoofddoel. We hopen met deze Midzomer Party à Go-Go hierin te kunnen slagen en weer veel mensen een muzikaal cadeautje te geven. Het is echt jeugdsentiment van de bovenste plank."

Goed doel

Het festival is gratis toegankelijk. Wel heeft STEP dit jaar een goed doel verbonden aan het muziekfestijn. Het goede doel is Stichting Instuif het Zorgenkind in Etten-Leur, een organisatie die vrijetijdsbesteding organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. De stichting, met als voorzitter Corry Roovers, bestaat al meer dan veertig jaar. Bezoekers kunnen hun donatie droppen in de collectepaal, die opgesteld staat bij het Waaggebouw in het Oderkerkpark.