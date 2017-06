Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Drie Etten-Leurse bands van toen op Midzomer Party à Go-Go Stichting Etten-Leur Promotion (STEP) gaat op zondag 25 juni ruim een halve eeuw terug in de tijd. De glorietijden van de popmuziek in zijn algemeenheid en die van Etten-Leur in het bijzonder herleven dan in het Oderkerpark. De klanken van snerpende al of niet vervormde gitaren, hese rockstemmen, ritmische drums en melodieuze toetsen schallen vanaf 14.30 uur door het groene park in hartje centrum.