Tegelmozaïek in zwembad Etten-Leur blijft niet behouden

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen die raadslid Clasien de Regt van Fractie de Regt over het mozaïek heeft gesteld.

De Regt reageerde op haar beurt op de eerdere bekendmaking van het college dat het tegelmozaïek niet mee zou verhuizen naar de nieuwbouw van het zwembad. De hoge kosten die gemoeid zijn met het verwijderen en het vervolgens terugplaatsen vormen daarbij een struikelblok, aldus burgemeester en wethouders.

In een brief liet Clasien de Regt vervolgens weten het college te steunen in de passage over de hoge kosten, maar verzocht ze wel om de mogelijkheid te onderzoeken of het kunstwerk eventueel door andere mensen van de instructiewand gehaald zou kunnen worden.

Hoog

Het college laat nu aan De Regt weten dat de technische en financiële mogelijkheden om de diverse afbeeldingen te verwijderen goed zijn onderzocht.

"De afbeeldingen bevinden zich hoog aan de wand bij het instructiebad. Dit betekent dat ze pas veilig verwijderd kunnen worden nadat het bad leeg is. Vervolgens zal er een steiger opgebouwd moeten worden. Deze steiger staat dan dus in het instructiebad. Dit bepaalt in belangrijke mate de kosten die met het verwijderen gemoeid zijn, of dit nu door deskundigen of door anderen gebeurd. Uiteraard is de veiligheid hierbij ook een belangrijk aandachtspunt", zo merken burgemeester en wethouders op.

Praktische bezwaren

Het college van Etten-Leur noemt het voorstel van Clasien de Regt weliswaar sympathiek, maar kan er toch geen invulling aan geven. "Naast de kosten en de aandacht voor de veiligheid, zien wij ook praktische bezwaren en vraagt het toch in meer of mindere mate ambtelijke inzet. Dat kan een vertraging betekenen bij de sloop van het gebouw."