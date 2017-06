Brandweerposten Klundert en Moerdijk hebben personeelstekort

"Een tankautospuit moet worden bemand door zes mensen: een chauffeur, een bevelvoerder en vier manschappen. Een post moet ongeveer drie keer die waarde herbergen, dus achttien mensen", legt Havelaar.

De post in Klundert heeft zo'n vijftien á zestien mensen. "Maar ik kamp ook met langdurig zieken en mensen die al wat ouder zijn", aldus Den Hollander.

Al tellend vult Havelaar aan: "Ik kom aan elf, waarvan een langdurig ziek en drie aspiranten. We hebben dus dringend mensen nodig."

Opleiding

Mensen die zich aanmelden voor de vrijwillige brandweer gaan een opleidingstraject van twee jaar in. "Deelnemers leren over brandbestrijding, krijgen een module over levensreddende handelingen en leren omgaan met gevaarlijke stoffen. Een avond in de week ga je naar cursus en op maandagavond kom je op een van de oefenavonden. Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er trouwens geen oefen- en cursusavonden. Op een bepaald moment mag je ook mee op uitruk", vertelt Den Hollander.

De twee teamleiders zoeken zowel mannen als vrouwen, want een mannencultuur heerst er al lang niet meer bij de brandweer, vertellen zij. "Het makkelijkst is als iemand in ploegendienst werkt of als je in de kern werkt of daar veel bent. Het is voor veel mensen vaak lastig om te kunnen regelen dat ze weg mogen van hun baas in het geval van een uitruk, dus dat moet goed zijn afgekaart", aldus Havelaar.

Gemotiveerd

Geheel vrijwillig is een baan bij de vrijwillige brandweer niet, zo laat Den Hollander weten. "In het begin kost het je best aardig wat tijd, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Wat mij betreft is het een ontzettend leuke, betaalde hobby. Het enige wat je vrijwillig doet is aanmelden, daarna moet je vooral veel. Op cursus, oefenavonden, uitrukken. Daarvoor krijg je een mooi diploma, een leuke tweede baan en je wordt ervoor betaald. Maar daar moet je het in mijn ogen niet voor doen, je moet het doen omdat het je leuk lijkt en je gemotiveerd bent."

De teams zijn hechte clubs, stelt Havelaar. "Je maakt samen soms best heftige dingen mee. Ik stond ooit dertien uur bij de brand bij Chemie Pack. Dat had veel impact, maar het was ook heel bijzonder om daar aan mee te helpen."