Bijna 1,9 miljoen euro beschikbaar voor speelplekken in Moerdijk

Het voorstel van het college is om in de eerste vijf jaar van deze termijn alles wat er is op het gebied van spelen, dus speeltuintjes en speelplekken, te gaan vernieuwen.

"In de zin dat over vijf jaar alles op orde is", legt wethouder Jaap Kamp uit. "We gaan dat per kern afwerken. Heel belangrijk is dat dit op orde brengen gebeurt in zeer nauwe samenspraak met de omwonenden."

Onderhoud

Als na vijf jaar alles vernieuwd of nieuw geplaatst is, wil het college de tweede vijf jaar van de periode vooral inzetten op het onderhoud van de speelplekken. In 2027 zal dan een herijking plaatsvinden.

"Een wipkip om maar eens een voorbeeld te noemen, moeten we misschien over tien jaar gaan verplaatsen naar een andere wijk in de kern. Dat heeft te maken met de leeftijd van de kinderen."