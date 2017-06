Wijkzusters krijgen ADL-koffer voor meer zelfstandigheid cliënten

Veel hulpmiddelen die cliënten kunnen helpen om dagelijkse handelingen, kunnen ze daardoor weer zelf uitvoeren. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het omdraaien van een sleutel, het aantrekken van sokken of elastische kousen of het dichtknopen van een blouse.

Voor veel problemen zijn er goede oplossingen. Wat voor een buitenstaander een klein probleem kan lijken, is voor degene die het betreft niet zomaar een klein dingetje. De wijkzuster is bij uitstek de persoon om dit te signaleren en cliënten te helpen een stukje zelfstandigheid te behouden of terug te geven. Als zij beschikken over de hulpmiddelen en deze kunnen laten zien en uitproberen, is dat een mooie aanvulling op hun werk.

Na een vraag van de Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg over ondersteuning van de wijkzusters met een ADL-koffer, zocht het bestuur contact met StelComfort. De winkel voor hulpmiddelen in Zevenbergen toonde meteen zijn enthousiasme en wilde graag zijn medewerking verlenen.

ADL-koffer

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de kruisvereniging zijn de koffers overhandigd aan de wijkzusters Judith van Hoof en Renata van Es. Wat er in de koffers komt wordt bepaald door de wijkzusters. De wijkzusters verkopen de producten niet: ze laten zien en uitproberen wat de mogelijkheden zijn.

De hoop en de verwachting is dat veel mensen baat gaan hebben bij het gebruik van kleine of grote hulpmiddelen en dat dit zal bijdragen aan een beter leven. Als blijkt dat het project succesvol is, wordt het waarschijnlijk regionaal uitgebreid.