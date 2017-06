Het laatste kunstje van ‘Mister Bavoloop’

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Zorgweek van start in wijkcentrum Etten-Leur In multifunctioneel wijkgebouw de Linde aan de Lambertusstraat in de wijk Centrum-Oost in Etten-Leur worden deze week een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd over wonen, zorg, welzijn, ouder worden enzovoorts.