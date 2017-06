Mariaparochie verlaat pastorie op de Markt in Etten-Leur

De reden voor de verkoop is het feit dat het pand aan de Markt niet geschikt is als pastorie en centrum voor diaconale activiteiten door slechte toegankelijkheid en te weinig ruimte. Het bestuur van de Mariaparochie was al enige tijd op zoek naar een koper of huurder voor het pand en heeft die nu gevonden.

Voor de Mariaparochie is de diaconie, de zorg voor de ander, een belangrijke taak. De parochie organiseert daarom activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan, zoals koffie en een praatje, samen een maaltijd klaarmaken en eten of luisteren naar een lezing.

Beperkt

Het pand aan de Markt is daarvoor niet geschikt, onder andere omdat de toegankelijkheid voor mindervaliden een groot probleem is. Ook het aantal werkruimtes is onvoldoende.

Als gevolg hiervan wordt het pand te weinig gebruikt. Het bisdom Breda had zich eerder al afgevraagd waarom de parochie twee pastorieën met volledige woonfunctie in bezit moet hebben. Om die reden is ook de zoektocht naar een koper of huurder gestart.

Vanuit de Mariaparochie is een werkgroep samengesteld die de verhuizing in goede banen gaat leiden en er voor gaat zorgen dat alle spullen op een nieuwe plek komen. De daadwerkelijke verhuizing zal plaatsvinden rond 15 juli. De parochie verplaatst naar ruimtes aan de Stationsstraat 19.