GTC Rally gaat voor de eerste keer de grens over

Dit werd maandag tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

In aanwezigheid van Lukas Jacobs, burgemeester van de gemeente Kalmthout en Jan Oerlemans, schepene (wethouder) van openbare werken, presenteerden de organisatoren van de GTC Rally het parcours voor 8 en 9 juli.

Op zondag 9 juli wordt er een klassementsproef gereden op het terrein van DBT in Nieuwmoer, gelegen aan klein Venetië. Volgens John Elst zijn er tien jaar aan vooraf gegaan om de GTC Rally naar België te krijgen. "We zijn blij dat Herman Delcroix van DBT zijn terrein beschikbaar wil stellen en dat de gemeente Kalmthout een vergunning heeft willen afgeven."

Bekendheid

Door de nieuwe klassementsproef over de grens te organiseren wil de organisatie de GTC Rally meer bekendheid geven in België. Er is slechts één wedstrijdrally: de Kenotec Rally Ypres. "In de provincie Antwerpen weet men niet eens wat een autorally is en hier willen we verandering in brengen", aldus John Elst.

Er komt natuurlijk wel wat bij kijken om voor de eerste keer de grens over te gaan. Er moeten contacten gelegd worden met het ministerie van Binnenlandse Zaken, burgemeester en schepenen, brandweer en politie. Burgemeester Jacobs is trots dat de GTC Rally naar Nieuwmoer komt: "Onze hoofdstad van de gemeente Kalmthout", zegt hij lachend.

Aanpak

Jacobs is onder de indruk van de professionele aanpak van de organisatie en het veiligheidsboek dat tot in de kleinste details is uitgewerkt. "Dat is één van de drie redenen die ertoe geleid hebben om een vergunning ter verlenen, samen met het draagvlak bij de 28 buurtbewoners en de grensoverschrijdende meerwaarde."

Er hebben zich al drie befaamde Belgische coureurs ingeschreven om deel te nemen aan de rally. De niet onbekende Bob de Jong (31), die in 2014 GTC winnaar werd (zijn vader was Nederlands rallykampioen), vindt het bijzonder leuk om in de achtertuin van zijn woonplaats Essen te mogen rijden. "De GTC is de meest technische rally van Nederland en mijn favoriet."

Concurrentie

Samen met navigator Bjorn Degandt gaat Bob de Jong in zijn Citroën DS3 de strijd aan in de R5 klasse. Concurrentie kan hij verwachten van landgenoot Franky Boulat (44) in zijn BMW M3 met co-pilote en ex-coureur Peggy de Busser (43), en Joachim Wagemans (22), die waarschijnlijk met Andy Dupan in een Peugeot 208 zal verschijnen.

"Deze nieuwe klassementsproef biedt eerlijke kansen omdat geen enkele deelnemer hem ooit al gereden heeft", aldus de Belgische coureurs.