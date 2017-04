840 zieke essen langs N285 tegen de vlakte

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Tevredenheid over aanpassingen in Etten-Leur Noord De Lange Brugstraat in Etten-Leur Noord is af en is een modelstraat geworden met mooie rechte brede trottoirs. Er zijn prima locaties voor grotere terrassen ontstaan om lekker te genieten van het zonnetje. Hier en daar hoor je inwoners wel klagen dat het lijkt dat door de vele auto’s die er geparkeerd staan, je nauwelijks de straat nog kunt zien. Maar dat is ook een beetje optisch omdat de straat om op te rijden wel smaller is geworden dan voorheen.