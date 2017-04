Vijftien certificaten Specialist Jonge Kind uitgereikt

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert Etten-Leur opgenomen op tijdlijn Van Gogh Museum Etten-Leur heeft nu ook een plaats gekregen op de tijdlijn van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Op de tijdlijn staat vermeld dat Van Gogh in 1881 bij zijn ouders in Etten verbleef, waar zijn vader dominee was. In de negen maanden dat Vincent van Gogh in Etten woonde, tekende hij vooral.