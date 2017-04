Tevredenheid over aanpassingen in Etten-Leur Noord

Hoewel het nog tot het einde van het jaar duurt, geeft het eerste stuk van de Korte Brugstraat dat al gereed is een goed beeld van hoe de straat gaat worden. Natuurlijk hebben winkeliers en inwoners last van de opgebroken straat en is het omrijden en omlopen geblazen, maar je leert ermee leven. De Leurenaren zijn inmiddels al heel wat gewend.

Aan het definitieve ontwerp voor het Van Bergenplein wordt momenteel gewerkt. Waar in menig centrum tegenwoordig ‘het blik’ verdwijnt in de ondergrondse parkeergarage, is er in Noord nog geen projectontwikkelaar gevonden die daarin wil investeren. Een mooi leeg Van Bergenplein met banken en bomen als middelpunt van de Leur is wellicht ooit nog te verwezenlijken, maar misschien blijft het altijd een droom.

Ondernemers

Judith B-Optic zit al ruim vijf jaar met haar brillenwinkel aan het Van Bergenplein. Volgens Judith is de optie voor een ondergrondse parkeergarage te duur. "De gemeente propageert parkeren bij het Turfschip. Maar mensen die moeilijk ter been zijn wil ik toch ook graag als klant houden. Nu kunnen ze in ieder geval voor de deur parkeren gedurende twee uur met de blauwe zone kaart."

Claudia Milani zwaait al vele jaren de scepter in de Bruna winkel. "De aanpassing van de straten is prima gelukt", zegt ze. "Het was ook noodzakelijk. Ik hoop dat de aanpassing van het Van Bergenplein ook snel zal gaan. Het allerbelangrijkste blijft dat de winkeliers en onze klanten er zo weinig mogelijk last van hebben. Per slot van rekening gaat het om onze boterham."

Sinds 2007 houden Elvira en Jos Pott met Pott Verzekeringen kantoor aan de Lange Brugstraat 34. Jos: "De Lange Brugstraat is na de renovatie een prima straat geworden. Je kunt nu lekker ruim en makkelijk parkeren voor de deur zonder dat je stoepranden raakt."

Bewoners

Nelleke is op weg naar de super en volop bezig haar net gekochte huis in de Donkerstraat in orde te maken. Ze heeft speciaal voor Leur gekozen vanwege de goede voorzieningen en de mooie natuur in de omgeving. Ze komt uit ’s-Gravendeel, onder de rook van Rotterdam. "De Lange Brugstraat is een prachtige straat geworden en de huizen passen ook precies in dat plaatje."

Jenny woont al jaren in de Lange Brugstraat. "De aanpassing van de straat is fraai geworden. We zijn er echt vooruit gegaan. Het is ook net of ik veel minder geluid hoor dan voorheen. Er is nu ook voldoende ruimte om fietsen te plaatsen. En het grote voordeel is ook dat ik me niet meer af hoef te vragen hoe ik naar huis moet. Ik kan nu gewoon via de Kapelstraat weer terug naar de Lange Brugstraat. Daarvoor zag ik mijn huis op het kruispunt wel staan, maar moest ik via het Lichttorenhoofd helemaal omrijden."

Lars en Bianca Ackermans zitten lekker aan de koffie op het terras in de Lange Brugstraat: 'Het is een mooie eigentijdse straat geworden, maar er wordt nog te hard gereden. Terwijl 30 kilometer het maximum is. Bij ons in de Kapelstraat wordt het nu wel steeds drukker omdat sinds de opheffing van het eenrichtingsverkeer al het sluipverkeer daar weer langs kan en mag."