Drie gewonden bij ongeluk in Zevenbergen

In het voertuig bevonden zich twee mannen en een vrouw. Een van de mannen zat bekneld in de auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van een arts van een traumahelikopter, die in de buurt van het ongeval was geland om ook hulp te verlenen.

De andere man en vrouw raakten lichtgewond en konden in een ambulance behandeld worden. De Langeweg, waar vaker ongelukken gebeuren, is een tijdlang in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek.