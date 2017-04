Etten-Leur opgenomen op tijdlijn Van Gogh Museum

In een eerder stadium had het museum in Amsterdam nog te kennen gegeven dat Etten niet op de tijdlijn zou komen. Als reden hiervoor werd gegeven dat het museum slechts enkele werken uit Van Goghs Ettense periode in zijn bezit heeft en omdat bezoekers van het museum deze werken niet te zien krijgen.

Later kwam directeur Alex Rüger hierop terug en liet hij voorzitter van de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur, Lex Besselink, weten dat een en ander in het eerste kwartaal van 2017 gerealiseerd zou worden. Het opnemen in de tijdlijn van de Ettense periode van Van Gogh in Amsterdam heeft dus op het randje van het eerste kwartaal plaatsgevonden.

Invloed

In Etten liet Vincent van Gogh zich in 1881 voor het eerst registreren als kunstschilder. Hij had er zijn eerste atelier als onderdeel van de toenmalige pastorie en maakte hier ruim honderd studies, schetsen en tekeningen met thema’s die later terug zouden keren in een aantal van zijn bekende werken.

Lex Besselink zei hier eerder over: "In Etten heeft Van Gogh de basis gelegd voor zijn latere carrière. De familie Van Gogh heeft zeven jaar in Etten gewoond. De pastorie bevond zich achter de huidige Van Gogh Kerk, die op verschillende manieren het verhaal vertelt over hoe Vincent hier terecht kwam, wat hij hier deed en wat de invloed van Etten was op zijn latere leven."

Expositie

De meeste werken die Vincent van Gogh in Etten maakte zijn te zien in het Kröller-Möller Museum in Otterlo, op de Veluwe. In de tentoonstelling ‘De Vroege Van Gogh’ die nog tot en met zondag 9 april in Otterlo te zien is, worden diverse originele tekeningen uit Etten getoond.