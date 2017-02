Het voertuig werd rond 23.45 uur door de politie staande gehouden voor een controle. Na onderzoek vonden agenten er een tas met inbrekersgereedschap, een busje traangas en een ploertendoder.

De bestuurder is overgebracht naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda en de spullen zijn in beslag genomen. De verdachte is als eens eerder in verband gebracht met diefstallen.