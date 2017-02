100-100-100 actie officieel van start gegaan

De actie was voor de deelnemers al begonnen op 1 februari. Tijdens de startbijeenkomst van dinsdag werden de eerste ervaringen al uitgewisseld. Vragen als ‘Waar moet ik mijn lege scheerbus laten?’ en ‘Hoe weet ik welk afval ik waar moet laten?’ kwamen voorbij en leidden tot discussie. Ook al omdat niet iedere gemeente dezelfde regels heeft omtrent afvalscheiding.

Honderd dagen lang worden de deelnemers uitgedaagd om zo min mogelijk restafval te verzamelen. Ieder gezin doet dat op zijn eigen manier: de een maakt een composthoop in de tuin, een ander gaat met een kapotte keramieken vaas naar de milieustraat. Wekelijks krijgen de deelnemers een opdracht waar ze zich op een aspect focussen. Zo hebben ze bijvoorbeeld al een dag moeten tellen hoeveel nieuwe verpakkingen ze open maken. Via een online platform kunnen de deelnemers met elkaar in contact komen en verhalen uitwisselen.

Bewust

De deelnemers zijn een gemengde groep mensen: van gepensioneerden tot jonge gezinnen en van de burgemeester van Etten-Leur tot een raadslid uit Moerdijk. Het is ook een groep mensen die zich al heel bewust is van afvalscheiding en dit zoveel mogelijk wil verbeteren. Dat is te merken aan de tips die uitgewisseld worden over hoe je ervoor kunt zorgen dat je in de supermarkt zo min mogelijk plastic verpakkingen meeneemt of waar het biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal thuishoort.