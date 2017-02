Veel geduld gevraagd door werk aan Korte Brugstraat

De hele straat staat een jaar lang op zijn kop, ondanks het feit dat de riolerings- en inrichtingswerkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Bewoners en winkeliers hebben uiteraard veel last van de aanpassing. De gemeente doet er alles aan om de overlast te beperken.

Mevrouw Hanselaar van de Turfijker, de straat die parallel loopt aan de Korte Brugstraat, zegt: "We gaan hier echt last van krijgen. Hopelijk zit het weer mee en kunnen we voorkomen dat de straat, als die klaar is, weer open moet omdat Essent iets vergeten is zoals bij de Lange Brugstraat."