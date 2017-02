Helpende handen gevraagd bij restauratie oud marineschip

Op korpsdagen verblijven de zeekadetten op dit 33 meter lange, karakteristieke houten schip, dat een kleurrijke geschiedenis met zich meedraagt en gelegen is in de gemeentehaven van Moerdijk.

Zeekadetten zijn jongens en meisjes in de leeftijd vanaf tien jaar, die het verblijf op en het varen met het opleidingsschip ervaren als een belevenis. "De leden van het korps staan aan het roer, navigeren, houden de radar in de gaten, werken in de machinekamer of zijn met de trossen in de weer bij het afmeren", zegt Adri de Rijke, voorzitter van de Stichting Zeekadetkorps Moerdijk.

Dit gebeurt onder begeleiding van ervaren officieren, die dagelijks werkzaam zijn in de maritieme sector of in het onderwijs. "Verder leren de kadetten wat je allemaal aan boord van het korpsschip moet doen: van het onderhouden van het schip, het omgaan met de motoren en het koken aan boord tot aan navigatie en reddingsprocedures volgen." De zeekadetten zijn elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur te vinden op en rond de Van Versendaal in Moerdijk.

Meerjarenprogramma

Het korps is in 2012 aan de hand van een meerjarenprogramma begonnen met de aanpak van het vele aanwezige achterstallige onderhoud aan alle onderdelen van het schip. "Het doel daarbij is om het monumentale schip weer in goede vaarconditie te brengen, te renoveren en het goed in te richten voor haar nieuwe functie als opleidingsschip voor de zeekadetten." De voormalige mijnenveger moet in 2018 goedgekeurd zijn en daarom is ook een keuring van het onderwaterschip in 2017 in het dok vereist.