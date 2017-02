Bijna 86.000 euro subsidie voor Aanlopen GGz Breburg

In de snel veranderende samenleving met alle wijzigingen in de zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is het voor veel mensen lastig om hun weg te vinden om mee te doen in de maatschappij.

Een Aanloop biedt mensen ruimte voor bezinning en steun om weer in eigen kracht te komen. Dit kan door het ontdekken van eigen kwaliteiten, door een oriëntatie op lokale activiteiten of door het oefenen van vaardigheden. De begeleider van de Aanloop kan met de bezoeker meedenken.

De bezoeker kan ook zelf ontspannende bezigheden meebrengen van huis zoals hand -en breiwerk of een eigen tablet. Binnen elke locatie is er altijd een actuele krant aanwezig, klein hobbymateriaal en spelletjes. Op de locaties waar een avondopenstelling is, is er ook de gelegenheid om samen een maaltijd te koken en gezellig samen te eten.