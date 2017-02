‘Veiligheid industrieterrein Moerdijk wél op orde’

Klijs reageert daarmee op de brief die het college van burgemeester en wethouders ontving van raadslid Pauline Joosten van Moerdijk Lokaal. Haar brief was weer een reactie op een publicatie van Omroep Brabant waarin de veiligheid bij driekwart van de Brabantse chemiebedrijven in twijfel getrokken werd. Omroep Brabant baseerde zich hiervoor op inspectierapporten uit 2015 en 2016.

Het beeld dat ontstaan is door de betreffende publicatie is naar zeggen van burgemeester Klijs ‘zeer onterecht’. "Ik herken niets in het geschetste beeld zijnde dat de veiligheid totaal niet oké is. Dat geldt niet alleen voor de gemeente Moerdijk, maar voor heel de provincie Noord-Brabant. De veiligheid in het algemeen is echt wel op orde. Natuurlijk worden er soms kleine overtredingen geconstateerd door de Omgevingsdienst, maar wanneer dat zo is communiceren wij daar ook over."

BRZO

De burgmeester is van mening dat er sprake is van weinig nuance in de publicatie. "Als je niet beoordeelt wat er speelt, kun je ook geen juist beeld neerzetten. Het gaat namelijk vaak om afwijkingen op details."

In de provincie West-Brabant zijn 77 BRZO-bedrijven gehuisvest in de zwaarste milieu-categorie. BRZO betekent Bijzonder Risico op Zware Ongevallen. De (on)aangekondigde controles van de Omgevingsdienst, tonen juist aan dat de meeste van deze bedrijven alles goed voor elkaar hebben.

Van de achttien BRZO-bedrijven binnen de gemeentegrenzen van Moerdijk zijn er bij (on)aangekondigde controles bij drie bedrijven onregelmatigheden aangetroffen. "Uiteraard houden we hen scherp in de gaten en moeten zij corrigeren waar nodig", zegt Klijs. Hij benadrukt dat de huidige werkwijze op het gebied van veiligheid echt deugd en dat voor de komende jaren toezicht en ontwikkeling hoog op de agenda staan.