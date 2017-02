GTC Rally keert terug naar de zomer

De organisatie van de GTC Rally werkt al jaren aan het verbeteren en verfijnen van de rally, die op het grondgebied van de gemeenten Zundert, Etten-Leur, Rucphen en Roosendaal wordt verreden. Hereijgers: "We luisteren daarbij goed naar de wensen van onze rijders en van het publiek." Een ervan was de terugkeer van het rallyevenement naar de zomer. Een andere wens was een nog sterker internationaal startveld. "Beide wensen kunnen we nu positief beantwoorden."

De GTC Rally vindt dit jaar plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juli. "We stoppen zondagmiddag op tijd zodat het weekend relaxed afgesloten kan worden."

De Benelux Rally Trophy bevat twee wedstrijden die ook tellen voor het Nederlands kampioenschap. "En dat is interessant voor de deelnemers. Het is een prima manier om internationale ervaring op te doen met rally’s die worden verreden volgens de FIA regels. De deelnemers maken ook nog eens kans op een plaats in de finale van het Europees kampioenschap."

Uniek

Het publiek mag deze zomer dan ook een spannende, spectaculaire GTC Rally verwachten met een veelbelovend deelnemersveld. "Wij bieden een verhitte strijd tussen fanatieke deelnemers, een verkoelend drankje op de sfeervolle publiekspunten en de Bourgondische gezelligheid waar Brabant zo om bekend staat", aldus Ralf Hereijgers. "Die combinatie maakt ons evenement uniek."