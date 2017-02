Bouwschuurdeuren open bij carnavalsverenigingen Etten-Leur

Zoals al vele jaren een goed gebruik is, openden enkele carnavalsverenigingen zondag hun bouwschuurdeuren. De stemming zat er goed in en werd verhoogd door het bezoek van de prinsen des Stijloren- en Zwaajgats’ rijk, met hun illustere en muzikale gevolg.

Carnavalsvereniging Wittegijut baseert zijn motto dit jaar op ratten. In restaurant Geiteaus, dat sinds 1800 bestaat, houden ze huis in de keuken. Creatief brein Melvin leefde uit en op een nieuw vrachtwagenonderstel werd een stabiel kunstwerk gebouwd van 22 meter lang en 11,5 meter hoog. Gelukkig inklapbaar, want anders wordt de overtocht van Leur naar Etten onmogelijk.

De Pannekoeken kunnen het maar niet winnen. Dit jaar doen ze voor de zevende keer een gooi naar de eerste prijs bij de grote wagens. "Zeven maal is scheepsrecht" vindt Eelco van Eekelen. Het ontwerp van de wagen is mooi en uitgekiend en heeft alles te maken met gezelschapsspellen. Met zijn 6,5 meter hoogte zal ook hier een oplossing gezocht moeten worden voor de onoverkomelijke hindernis van de spoorlijn tussen Etten en Leur.

Opvallende wagens

CV Leurse Leut kwam met totaal iets anders. Het motto 'bende betoeterd' inspireerde Ietskus Aandersom om wat met olifanten te doe. Zo’n slurf leent zich prima voor allerlei vormen van geluidsoverdracht; van trompet tot saxofoon. Ze gaan voor de eerste prijs in de categorie C. "Da’s niet zo heel moeilijk" zegt Niels Koeken, "want tot nu toe zijn we de enige."

De mooiste wagen wordt dit jaar gebouwd door CV De Kwarre. "Niet dé mooiste wagen want dat weet ik niet, maar ónze mooiste wagen" vindt Ries van de Borst. Het motto is: 'Boeeh!' Een spook in het spookhuis zegt boe, een koe doet dat ook en een uit een spookhuis ontsnappende koe belooft dus veel spektakel. Een dansgroep om de wagen zorgt voor de nodige ambiance.

CV De Duimkes is veelbelovend. Van de 36 jaar dat zij bestaan hebben ze al achttien keer de eerste prijs behaald in grote en kleine wagens. Ara-Bier doet vermoeden dat bier de hoofdrol speelt, samen met een papegaai, maar wel met een knipoog naar een andere cultuur.