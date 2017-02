Erik van der Giesen langer bij de Kogelvangers

Bestuurslid Ton Schröder is verheugd met de contractverlenging: "Erik is een trainer met passie en een betrokken persoon binnen onze club, een combinatie die wij belangrijk vinden. Ondanks de matige start van het seizoen heeft het eerste elftal de weg omhoog gevonden en is er nog veel progressie mogelijk. Daar is iedereen binnen het team het over eens."

Volgens hem geeft dat vertrouwen voor de toekomst en vertrouwen in Van der Giesen. "Dat blijkt ook uit gesprekken met onze spelers, technische staf en het bestuur. W ij staan achter zijn trainingswijze, discipline en zijn sociale betrokkenheid ervaren we als zeer prettig. Wij hebben het volste vertrouwen in deze verlengde samenwerking en zijn blij dat hij voor een derde termijn heeft gekozen in Willemstad", aldus Ton Schröder.