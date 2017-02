Nieuwe voorzitter HCEL hecht aan familiegevoel

Timmermans noemt die kritiek terecht en de afwezigheid een grote stommiteit. Na een goed gesprek met de organisatie van het Sportgala wil de club zich volgend jaar graag van de goede kant laten zien. Timmermans (60) is sinds 30 november vorig jaar voorzitter van HCEL. Hij werd benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering als opvolger van Mario Vugts.

HCEL beschrijft Roy Timmermans als een hele gezonde en sportieve vereniging, die de financiën op orde heeft. "Een echte familieclub ook. Met behulp van sponsors en vrijwilligers draait de vereniging gewoon goed. En dat zijn wel twee belangrijke facetten natuurlijk, want daar draait een club gewoon op." HCEL telt tussen de 1.100 en 1.200 leden.

Waterveld

De hockeyclub heeft thans de beschikking over vier semi watervelden, waarvan er eentje in 2018 aan vervanging toe is. De ambitie van HCEL is om er een echt waterveld voor terug te krijgen. "Dat past in ons streven om van de club een van de betere hockeyopleidingen voor de jeugd in deze omgeving te maken", aldus de voorzitter.

"Maar ook om mee te draaien in de top. Als onze topteams uit spelen, hockeyen ze al op een waterveld. Daarop gaat het spelletje net even iets sneller, de bal maakt andere bewegingen."