Platanen verhuizen van Noordhaven naar Kasteeltuin

De bomen zijn afkomstig van de Noordhaven. De Kasteeltuin in Zevenbergen is inmiddels bijna geheel dicht gelegd met nieuwe bestrating en parkeervakken. De locatie verandert in een sfeervolle, ruime en groene parkeergelegenheid inclusief bomen.

Bestemming



In verband met de terugkeer van het water in het centrum, worden diverse bomen aan de Noordhaven en Zuidhaven verwijderd. Maar na de realisatie van de haven komen er nieuwe bomen voor terug. Dat is vastgelegd in het inrichtingsplan. De acht platanen van de Noordhaven verhuizen naar de Kasteeltuin en krijgen op deze manier dus een nieuwe bestemming.