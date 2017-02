Moerdijk Lokaal wil kunstwerk in muur Kreekgebouw behouden

De fractie van Moerdijk Lokaal is van mening dat de sgraffito in de muur van het Kreekgebouw in Klundert niet verloren mag gaan. Makelaar Pieter van Wensen zou het gebouw willen kopen van de gemeente, zijn kantoor er in willen vestigen en voornemens zijn om het kunstwerk van de muur te verwijderen om het daarna te laten terugkeren in een glaswand. Net als Moerdijk Lokaal verzet ook de gemeentelijke monumentencommissie zich tegen dit plan.