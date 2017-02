Keurmerk Veilig & Schoon voor zwembad De Oester

"We hebben het laatste half jaar hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten om dit certificaat te behalen", aldus Dennis van Dongen, voorzitter van bestuur Stichting Zwembad Fijnaart.

"We hadden hygiëne en veiligheid altijd al hoog in het vaandel staan. Met dit keurmerk kunnen we nu officieel garanderen dat alles in het werk is gesteld om de veiligheid, hygiëne en kwaliteit te waarborgen. Hiermee zijn bezoekers en personeel er zeker van dat De Oester in alle opzichten een kwaliteitszwembad is."

Het bestuur van Stichting Zwembad Fijnaart, personeel van De Oester en Nelleke Tolenaars-den Braber en Marianne Bestebreur van de gemeente Moerdijk hebben het certificaat in ontvangst genomen uit handen van Mariska Hol van Stichting Zwemkeur. Naast arbo voorwaarden en milieubeheer is er onder andere getoetst op de voorbereidingen voor de toekomst, zoals een meerjarig onderhoudsplan en planning voor het keuren van alle installaties en veiligheidsmiddelen.