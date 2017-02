Eis van twaalf jaar cel voor doodslaan man in Zundert

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert

Een letterlijk 'Lang zal ze leven' voor zuster Vitalis Daas

Wel drie of vier keer werd dinsdagmiddag in de aula van San Francesco in Etten-Leur het 'Lang zal ze leven' gezongen voor zuster Vitalis Daas. Een letterlijk lang leven, want de zuster vierde er het begin van haar 106e levensjaar in het bijzijn van de medezusters, familieleden en personeel.