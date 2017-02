Een letterlijk 'Lang zal ze leven' voor zuster Vitalis Daas

Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot was ook van de partij op het bijzondere feestje om de vitale zuster toe te spreken en te feliciteren. Met haar 105 jaar is Helena Daas met voorsprong de oudste inwoner van Etten-Leur.

Nochtans werd ze niet in deze gemeente geboren. Dat was op 31 januari 1912 het geval in Noordhoek, toen gemeente Standdaarbuiten (thans gemeente Moerdijk). Ze was de een na jongste van acht kinderen in een gezin met diepgelovige en hard werkende ouders.

Zuster Vitalis Daas is sinds anderhalf jaar weer terug in Etten-Leur, nadat ze meer dan twintig jaar in Zuiderhout in Teteringen woonde. "Ze had daar nog één medezuster. Toen die overleed, was ze er heel erg eenzaam", vertelt haar 81-jarige nicht Riet Veelbehr.

Terugkeer

"Na haar terugkeer in Etten-Leur is ze weer helemaal opgeleefd. Buiten dat is ze nog heel goed gezond. Ze heeft alleen een gehoorapparaat. Wat dat betreft doet ze haar zustersnaam alle eer aan. Ik heb zelf Vitalis als tweede doopnaam. Misschien dat het helpt om ook heel oud te worden."