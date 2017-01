Prins Petrus I staat te trappelen

"De carnavalszondag is het summum", zegt hij. "Daar komt alles samen." Peter is bepaald geen onbekende in de Rijsbergse carnavalsscene.

Hij was drie jaar nar, was enkele jaren bestuurslid en secretaris van carnavalsvereniging de Aopelaanders en vervulde van 2000 tot 2008 de rol van voorzitter bij die club.

Vaste kracht

Ook is Peter al jarenlang een vaste kracht bij de Bonte Avond en presenteert hij de grote optocht op carnavalszondag op de Markt.

Weinigen in het dorp die de altijd enthousiaste Van den Bemd niet kennen. Toch geeft dat geen garantie om benoemd te worden als Prins carnaval, legt Peter uit.

Thuisfront

"Het is geen functie waarvoor je je kunt aanmelden. Het bestuur benadert je. Dat gebeurde in juni. En ik heb er zelf echt enkele weken over nagedacht. Het is heel wat anders dan een rol als voorzitter."

"Bovendien betekent het ook iets voor het thuisfront. Als prins ben je niet alleen die vijf dagen in februari met carnaval bezig, maar feitelijk het hele jaar."

Missie

Prins Petrus I kijkt het meest uit naar de carnavalszondag. "Dat is het hoogtepunt. Al het ouwehoeren over ideeën, het bouwwerk en de creativiteit komt er dan uit. Machtig."

Het is duidelijk dat er voor Peter geen leven zonder carnaval bestaat. "Mijn eerste herinnering? Goh, ik moet direct aan de veiling denken, vol met kinderen, een podium van pallets en de gekke-bekken-wedstrijd. Geweldig!"

Energie

Die energie die hij toen als kleine jongen al voelde, wil Peter nog steeds overbrengen. “Maar, dat kan ik niet alleen. Dus als ik van deze gelegenheid gebruik mag maken? Doe allemaal mee met carnaval in het Aopelaand!"

Kom naar de kinderoptocht en de grote optocht kijken, ga met een stel vrienden de kroeg in, breng je kinderen naar een kindermiddag die de horeca organiseert of sluit je aan bij de kluuntocht. We moeten het samen doen."