Dames HCEL 1 nemen alsnog sportprijs in ontvangst

De jury in Etten-Leur maakte zaterdagavond tijdens het centrumFIT Sportgala in Nieuwe Nobelaer bekend dat Dames 1 van HCEL de prijs had gewonnen, maar het team schitterde door afwezigheid. Ook was geen andere vertegenwoordiger van HCEL aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.

Zondagochtend vroeg nam HCEL contact op met de organisatie en ging diep door het stof. ’s Middags was een delegatie aanwezig op de afterparty van de werkgroepen Sportgala en Sportjury om alsnog de prijs overhandigd te krijgen.