Ruim vijfhonderd lopers maken van kwekerijenloop één groot succes

De opkomst was enorm en overtrof alle verwachtingen, waardoor er zelfs inschrijfkaarten bijgedrukt moesten worden. De kwekerijenloop werd georganiseerd door de Van Goghloop Zundert samen met Treeport en WBTV.

"Zundert leeft van de boomteelt: er zijn meer dan vierhonderd boomkwekerijen en maar liefst veertig procent van de Zundertse beroepsbevolking is werkzaam in de boomteelt", aldus de organisatie. Daarom kreeg de Zundertse bevolking samen met andere belangstellenden de mogelijkheid om over en langs de kwekerijen te lopen

Deelnemers mochten zelf kiezen of ze het parcours, dat bestond uit paden en doorgangen over kwekerijen die normaal gesproken niet of minder toegankelijk zijn, hardlopend of wandelend af zouden leggen.

Daarnaast waren er verschillende obstakels op het parcours aanwezig, maar iedereen mocht zelf beslissen of hij.zij de obstakel nam of er omheen ging lopen.