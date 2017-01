35e Sportgala zorgt voor sportieve spanning en sensatie

Peter Tunnisen presenteerde op humoristische wijze het jeugdsportjournaal en wist de spanning behoorlijk op te voeren bij de bekendmaking van de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar 2016. Tot publiekslieveling werd Nienke Monden uitgeroepen.

De verkiezingen werden omlijst door een levendige show met zang, dans, rolschaatsen, voetbalkunsten en tafeltennis.

De stichting Sportgala, bestaande uit acht zeer gemotiveerde sportliefhebbers, weet elk jaar weer een fraaie happening te organiseren. En elk jaar weer staat de negenkoppige jury voor de moeilijke keuze om uit een aantal Etten-Leurse sportprominenten een winnaar te kiezen.

Dit jaar werden van de elf door hen geselecteerde sportmannen Sven van Merode (atletiek), Timo Spaans (zwemmen) en Dion van Laarhoven (windsurfen) genomineerd.

Sportman

Het juryrapport vermeldde: "Deze sporter is reeds een aantal jaren op hoog niveau actief. De prestaties van het jaar 2016 zijn van dien aard geweest, onder andere een tweede plaats op het WK in Miami en Nederlands Kampioen in de 7.4 klasse, dat de Sportjury met meerderheid van stemmen heeft besloten om Dion van Laarhoven te benoemen tot Sportman van het jaar 2016."

Sportvrouw

Van de zeven vrouwen werden Nienke Monden (paardensport), Juul van Ooijen (turnen) en Silvia Verhoeven (atletiek) genomineerd. De jury wist over de winnares te melden: "Ook in 2016 heeft deze sportvrouw prestaties geleverd van hoog niveau."

"Doorzettingsvermogen en mentale weerbaarheid zijn enkele kenmerken van deze sporter, hetgeen op te maken is uit een selectie van haar beste resultaten van dit jaar onder andere een tweede plaats op het Nederlands Kampioenschap 100 kilometer en een tweede plaats bij de zes-urenloop in Steenbergen."

"Deze aansprekende prestaties heeft de jury doen besluiten om Silvia Verhoeven te benoemen tot Sportvrouw van het jaar 2016."

Silvia Verhoeven kon, wegens een trainingsstage in de Ardennen, niet aanwezig zijn bij het sportgala. Haar prijs werd in ontvangst genomen door haar zoon Karsten.

Sportploeg

Sportploeg van het jaar 2016 werd dit maal het damesteam 1 van Hockeyclub Etten-Leur. Vorig jaar gingen de heren 1 met de eer strijken.

"Vanwege het behalen van het kampioenschap zaalhockey in de 1e klasse en daarmee de promotie naar de subtop klasse. Ook in de veld hockey competitie zijn de resultaten dermate goed dat het jaar is afgesloten met een 1e plaats in hun poule", aldus de jury.

De sportploeg schitterde, niet op het toneel, maar wel van afwezigheid tijdens het gala.

Publieksprijs

De Piet Sprenkels publieksprijs werd dit jaar gewonnen door Nienke Monden. Zij behaalde 28% van de ruim 2.700 stemmen die wereldwijd werden uitgebracht op alle achttien kandidaten. Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot reikte de prijs uit.