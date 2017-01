Ouderen nemen voorschot op Koningsdag

Op het programma van de middag stond een welkomstwoord van de voorzitter van het Oranje Comité, Jeroen de Jong, zang van het koor Chanson de la Vie uit Langeweg, een woordje van burgemeester Jac Klijs en enkele rondjes bingo.

Een feestje rond de verjaardag van prinses Beatrix staat al heel lang op het programma van de Oranje Comités van Willemstad en Klundert. In Klundert is men enkele jaren afgehaakt wegens teruglopende belangstelling maar in Willemstad is de opwarmmiddag nog steeds populair, al neemt de belangstelling ook daar af.

Monique Wassing van het comité: "Dat komt vooral omdat ons publiek aan het vergrijzen is en er komt de laatste dagen weinig meer bij. We hebben wel eens 120 bezoekers gehad maar toen stond er een gratis lunch op het programma".

Het koor uit Langeweg zorgde zaterdag voor leuke vlotte muziek maar daar reageerde ze zaal, volgens burgemeester Klijs niet echt enthousiast op. Hij gaf de zaal dan ook de tip mee om na de pauze wat losser te komen. Het koor zelf reageerde daarop door na de pauze van het toneel af te komen en in de zaal zelf te gaan zingen.

Programma

Aan het begin van de middag maakte de voorzitter van het Oranje Comité het motto voor dit jaar voor Koningsdag in Willemstad op donderdag 27 april bekend. Verleden jaar was het thema Tropisch Willemstad maar door het slechte weer viel dat tropische helemaal in het water.

Het comité wil het voor 2017 nog eens dunnetjes over doen zodat het thema voor dit jaar Tropisch Willemstad 2.0 is. Veel Curaçaose muziek dus op 27 april en als het meezit ook veel zon.

Naast traditionele programmapunten zoals de aubade met na afloop een oranjesoes, een klimwand, boogschieten, een puzzeltocht en de optocht zijn er ook punten die terug van weggeweest zijn zoals, de Koningsnacht, zeilwedstrijden in de binnenhaven en volkszang in de Koepelkerk.

Het uit vijf man en vrouw bestaande Oranje Comité Willemstad was verleden jaar blij dat er uitgeweken kon worden naar gebouw Irene maar ze rekenen er wel op dat dat dit jaar niet nodig zal zijn.