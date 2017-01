Molenstraat Zundert krijgt eenrichtingsverkeer vanuit Rijsbergen

Aan het nu genomen college besluit is volgens wethouders Piet Utens en Johan de Beer veelvuldig overleg voorafgegaan met verschillende belangengroepen, zoals de werkgroep Inwoners Molenstraat, ondernemers, horeca en Stichting Werkgroep Eikenlaan e.o.

"Deze werkwijze wordt positief ontvangen. Als college zijn we op zoek gegaan naar de grootste gemene deler: die hebben we gevonden. Eenrichtingsverkeer is de beste optie. Dit blijkt uit de visie èn tellingen die deze bevestigen. Zeker zo belangrijk is dat de rijrichting op basis van inspraak tot stand gekomen is."

Afstemmen

De herinrichting van de Molenstraat gaat straks zo’n anderhalf tot twee jaar in beslag nemen. Dat gebeurt bewust gefaseerd: enerzijds om de overlast voor de ondernemers zoveel mogelijk te beperken en anderzijds om grote evenementen als Corso Zundert en de Aardbeienfeesten niet in de wielen te rijden. Bovendien spelen er ook nog bouwontwikkelingen rond De Roskam en het vroegere gebouw van De Roos. "Alles op elkaar afstemmen is best een uitdaging", zegt wethouder Johan de Beer met gevoel voor understatement.

Krediet

Voor de herinrichting van de Molenstraat wordt de gemeenteraad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen. Dit betekent dat de raad zich formeel nog moet uitspreken over de financiële kaders waarbinnen het project moet worden gerealiseerd. De beslissing hierover valt op 7 maart.

"Is dit positief, dan kunnen we het aanbestedingstraject in gang zetten", aldus wethouder Piet Utens. "Aansluitend gaan we met de aannemer of aannemers in gesprek over de aanpak van de Molenstraat. Ook hierbij zien we graag burgerparticipatie met input van alle belangengroepen."

Op 9 februari is er in de hal van het Zundertse gemeentehuis van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopmiddag waarbij belangstellenden meer informatie kunnen krijgen en vragen kunnen stellen.