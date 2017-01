EL Pio Popvocals brengt scheppingsverhaal met knipoog

Aan de hand van bekende popnummers gaat het gezelschap op zaterdag 28 januari in het Turfschip in Etten-Leur Noord het scheppingsverhaal presenteren aan het publiek. In samenwerking met een verteller wordt het verhaal op een unieke manier gebracht.

Petra de Jong en Margriet Hofman van EL Pio zijn enthousiast over de komende show. "We brengen wel het scheppingsverhaal, maar dat wil niet zeggen dat we een saai kerkkoor zijn. Het is echt de bedoeling dat het verhaal met een vette knipoog gebracht wordt."

Het idee is ontstaan na een brainstormsessie. "Daar hadden we het er over om de vier elementen te bezingen. Uiteindelijk is dat uitgemond in het scheppingsverhaal, zo betrekken we de dieren en mensen er ook bij. Op deze manier kunnen we in de eerste helft van de show tien nummers brengen over de zes factoren van de schepping."

Gast

EL Pio heeft weten te regelen dat Ernest Beuving tijdens de tweede helft van de voorstelling in het Turfschip komt optreden. "In 2015 waren we te gast in zijn cabaretshow en nu hebben we hem uitgenodigd in onze voorstelling", vertelt Petra de Jong.

"Ernest treedt op met een cabaretstuk begeleid door zang en gitaar. Wij zingen in de tweede helft vier nummers met hem mee en één van onze leden heeft ook nog een sologedeelte met Ernest."

Vlekkeloos

Om op 28 januari alles vlekkeloos te laten verlopen, worden de laatste puntjes op de i gezet. "De liedjes, de bewegingen, de verplaatsingen, alles moet piekfijn in orde zijn zodat we het publiek een mooie avond kunnen bezorgen", besluit Petra de Jong.