Pauline Joosten schrijft humoristische familieroman

Dat gezin – met haar man Daniël heeft zij vier kinderen – heeft het de afgelopen jaren niet gemakkelijk gehad, maar toonde veerkracht. "Zeven jaar geleden werd Daniël door een ongeluk aan een oog blind. Sinds die dag heeft hij ook migraine. Elke dag. In een gezin met vier kinderen heeft dat een enorme impact."

Daniël kon niet meer terug in zijn oude baan. Joosten: “Daarin moest hij teveel bukken, tillen en sjouwen en dat triggert de migraine. Hij kwam eerst in de ziektewet terecht en toen er geen aangepast werk binnen het bedrijf gevonden kon worden, resulteerde dat uiteindelijk in ontslag."

Vrij

Toen hij weer een baan vond, ging hij voor halve dagen aan de slag. "Op woensdag is hij vrij. Dat was voor de kinderen even leuk, maar na een tijdje is het niet meer leuk dat je geen vriendje mee kunt nemen omdat je vader hoofdpijn heeft. Maar we moeten ook vaak om dingen lachen. Dan vraagt er een: 'Pap is je hoofdpijn al gezakt?'. Toen het antwoord 'ja' was, werd er gevraagd of hij dan nu buikpijn had. Dat soort luchtige dingen schrijf ik op."

Onlangs werd bekend dat de man van Joosten financieel wordt gecompenseerd voor zijn inkomstenverlies na het ongeluk. "Dat is voor ons heel fijn. Het is zwaar geweest, maar we hebben ons erdoorheen geslagen met humor. Ik heb het hele verhaal opgeschreven zoals het is en zoals ik ben. Dat vind je leuk of niet."

Ook de vader van Pauline, die vorig jaar overleed, komt uitgebreid aan bod in Veerkracht. "Hij speelde pas een rol in mijn volwassen leven, ook dát is veerkracht."