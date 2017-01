Zundert op zoek naar eigen DNA

Etten-Leur, Moerdijk, Zundert

Actie voor behoud hoofdgebouw Edward Poppe Internaat

De fractie van Ons Etten-Leur is een online petitie gestart om het hoofdgebouw van het Edward Poppe Internaat in Etten-Leur te behouden. Reden voor de actie is dat de gemeente van plan is om vijflaags woningbouw te plegen op het terrein van het voormalige internaat. Sloop van het karakteristieke en kenmerkende hoofdgebouw is hierbij een reële optie.