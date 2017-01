Actie voor behoud hoofdgebouw Edward Poppe Internaat

Ons Etten-Leur pleit voor het behoud van dit historische pand. Zonder sloop, met behoud van karakteristieke elementen en aangezicht, maar aangepast aan de eisen van deze tijd. "Het Edward Poppe Internaat heeft een bijzondere uitstraling, geeft karakter aan dit deel van Etten-Leur en heeft voor velen een emotionele waarde", meent fractievoorzitter Lia Boeren van Ons Etten-Leur.

Op een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners in Brede school D’n Overkant heeft de gemeente Etten-Leur bekendgemaakt dat op het terrein van het vroegere klooster en internaat maximaal honderd appartementen komen (huur en koopwoningen in de vrije sector), verdeeld over meerdere complexen en in maximaal vijf bouwlagen.

De kans bestaat dat het hoofdgebouw van het Edward Poppe Internaat gaat verdwijnen. De gemeente zou het liefst de voorgevel intact willen houden, maar sloop behoort tot de mogelijkheden als de ontwikkelaar daar geen gepast plan voor vindt.

Uitstraling

Hoewel er geen sprake is van een monument, is Ons Etten-Leur van mening dat het hoofdgebouw een bijzondere uitstraling heeft en karakteristiek is voor dit deel van Etten-Leur.

De resultaten van de online petitie, die dinsdagmiddag al 179 keer getekend was, worden namens de fractie van Ons Etten-Leur ingebracht in de openbare raadsvergadering, die op maandag 6 februari vanaf 19.30 uur wordt gehouden in het Oude Raadhuis op de Markt. Hierbij hebben inwoners en belangstellenden de mogelijkheid om hun mening en ideeën over het gebouw te delen.

De online petitie om sloop van het gebouw te voorkomen is te vinden op: http://petitie24.nl/s838