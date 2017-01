Pittige brief college Moerdijk naar NS over toegankelijkheid treinen

Met ingang van die datum zijn de sprintertreinen met uitschuifbare treeplank op perronniveau vervangen door oudere treinstellen met een hooggelegen vloer. Hierdoor kunnen mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator, maar ook reizigers met fietsen en kinderwagens niet meer zonder hulp de trein betreden of verlaten.

Kort na de maatregel riep de werkgroep Verkeer en Mobiliteit van de Stichting Stadsraad Zevenbergen het gemeentebestuur van Moerdijk al op om druk uit te oefenen op de NS om de dienstverlening voor met name gehandicapte reizigers te verbeteren. In het verlengde daarvan riepen ook de fracties van de PvdA en Onafhankelijk Moerdijk in een brief op tot actie.

Gezin

Net voordat de brief van de stadsraad het gemeentebestuur bereikte, had de wethouder vanaf station Zevenbergen met zijn gezin de trein richting Rotterdam genomen voor een bezoek aan de Euromast. "Ik constateerde toen zelf al dat de NS ander materieel heeft ingezet."

Het riep bij Zwiers de nodige vraagtekens op. "Als je nou het hele station Zevenbergen aangepast hebt om een goeie instap mogelijk te maken in de moderne sprinters en daar zoveel geld in hebt geïnvesteerd, is moeilijk te begrijpen waarom vervolgens weer het oude materieel wordt ingezet waarin die instap voor mensen voor wie dat wat moeilijker is, niet meer mogelijk is. Daarbij ook nog aangetekend dat de assistentie van de NS voor deze mensen zoals die er altijd was, in Zevenbergen ook nog eens is komen te vervallen."

Assistentie

"Het heeft ons als college ertoe genoopt om een pittige brief richting de NS te schrijven", vervolgt Thomas Zwiers. "Hierin hebben we uitgelegd dat we dit niet snappen en dat we zo snel mogelijk die moderne sprintertreinen terug willen hebben op het traject tussen Roosendaal en Dordrecht. En dat in ieder geval zo snel mogelijk de assistentie weer terugkeert op station Zevenbergen. We zijn hier echt niet blij mee."

Of de brief het gewenste effect zal hebben, kan de wethouder moeilijk inschatten. "Het punt is dat wij er wel wat van vinden, maar dat we er uiteindelijk niet over gaan. Het is niet zo dat wanneer het college dit aangeeft, dat het daarmee ook meteen leidt tot veranderingen."