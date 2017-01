De Springplank uitgeroepen tot excellente school

De Springplank krijgt dit predicaat onder meer omdat ze oog hebben voor ieder kind, bovengemiddelde scores behalen met hun leerlingen en een hoge betrokkenheid en waardering hebben van ouders.

"Er is op de Springplank oprechte interesse in ieder individueel kind”, aldus directeur Marcel Peters. “Wanneer een kind goed in zijn vel zit en gemotiveerd is om te leren, zal het zo optimaal mogelijk presenteren. Hier slagen we vooralsnog uitstekend in!"

Feestavond

Maandag is er een grote feestavond voor alle kinderen, ouders en samenwerkende partners op de Springplank. In totaal hebben dit jaar 24 basisscholen in Nederland het predicaat gekregen voor de periode 2016-2018.