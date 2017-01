Burgemeester ontvangt eerste exemplaar 55Plus Werkt!

Het boekje, met vijftien succesverhalen van gewaardeerde oudere werknemers in de regio met een lange staat van dienst, werd haar uitgereikt door Hans van Arkel, voorzitter van de Stichting Werk 55plus regio Etten-Leur.

De stichting is een netwerkorganisatie van vrijwilligers, die zich tot doel heeft gesteld werkzoekende ouderen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Dat gebeurt middels persoonlijke ondersteuning en door het organiseren van maandelijkse netwerkbijeenkomsten met een thema. Hierbij kunnen de deelnemers elkaar ontmoeten en profiteren van elkaars netwerk en ervaring.

Stichting Werk 55plus regio Etten-Leur is actief in heel West-Brabant. Naast Etten-Leur in het bijzonder in de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Binnen deze gemeenten bestaat er een samenwerking met het Werkplein Hart van West-Brabant en met het UWV WERKbedrijf in Breda.

Vooroordelen

Volgens Hans van Arkel is de aanleiding voor het maken van het boekje het feit dat bij nogal wat werkgevers over het algemeen heel veel vooroordelen bestaan over 55-plussers. "Ze zijn altijd ziek, zijn niet flexibel, te duur, kunnen zich niet aanpassen en niet met computers omgaan. Dat soort zaken. Dan kun je zeggen dat dit niet waar is, maar op de een of andere manier landt dat niet. Met dit boekje zetten we tegenover die vooroordelen een vijftiental positieve verhalen van ouderen die nog steeds werken, vaak nog na hun pensioen, en die door hun werkgever enorm worden gewaardeerd."

Benaderen

Nu het boekje er is wil de Stichting Werk 55plus regio Etten-Leur werkgevers benaderen in de hoop dat het aan het denken zet. "We verwachten er geen culturele omslag mee te bereiken, maar we willen wel graag de vooroordelen wegnemen", aldus Van Arkel.