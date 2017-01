Drie kernen beginnen met ander afvalinzamelsysteem

Voor de inwoners wordt het gemakkelijker gemaakt om het huisvuil te scheiden.

Uitgangspunt is dat de meeste grondstoffen aan huis worden opgehaald. De duobak verdwijnt en hiervoor in de plaats komt een nieuwe container voor gft-afval en, voor wie dat wil, voor de plastic verpakkingen en drankenkartons. Daarnaast blijft de container voor papier.

Pedaalemmer

Als het huisvuil goed gescheiden wordt, blijft er gemiddeld nog maar een pedaalemmerzak aan restafval per week over.

Het nieuwe inzamelsysteem wordt stapsgewijs in de gemeente Moerdijk ingevoerd.

Dorpstafels

De aftrap is in de kernen Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Langeweg. Hier is het nieuwe systeem ook al toegelicht aan de dorpstafels.

Aan de (afvaardiging van de) dorpstafels in deze dorpen is ook gevraagd hoe het inzamelen van het restafval in de betreffende kern het beste kan plaatsvinden.